В подмосковной Коломне проходит уникальная выставка по истории автомобилей

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» проходит выставка «Из истории автомобилей». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

На экспозиции представлены свыше 200 экземпляров автомобильных эмблем, шильдиков и маскотов от авто отечественного и зарубежного производства за период с 1936 года по настоящее время. Также на выставке демонстрируются модели культового советского автопрома «ЗИС-110» и автомобиля М20 «Победа».

Владельцем коллекции является Александр Князев, который ремонтировал автомобили и оставлял на память эмблемы со списанных машин. В дальнейшем их поиск расширился. Новые экспонаты в коллекции Князева стали появляться в качестве подарков, при покупке в магазинах, а также из-за границы.

Выставка продлится до октября 2023 года.

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