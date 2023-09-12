В подмосковном Павловском Посаде снесено аварийное нежилое здание

В Павловском Посаде нежилое здание корпуса стадиона «Юность» на Мишутинском шоссе пошло под снос из-за аварийного состояния.

Трехэтажное кирпичное здание площадью около 600 квадратных метров было возведено в 1966 году. Специальная комиссия дала разрешение на демонтаж. Как отметил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко, все надлежащие работы выполнены, участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован.

Всего на территории городского округа выявлено 156 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 110.

Ранее в подмосковном Егорьевске отметили годовщину освящения храма Александра Невского.