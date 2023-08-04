В подмосковном Егорьевске открыли граффити в честь погибшего бойца СВО
Фото: [Юлия Андросова]
В Егорьевске состоялось торжественное открытие граффити в честь погибшего в зоне специальной военной операции солдата Виталия Киселева.
В церемонии приняли участие работники администрации городского округа, представители общественных организаций, юнармейцы, бойцы СВО.
Рисунок на стене дома является частью проекта Минобороны «Дорога памяти». Он призван сохранять патриотические традиции, историческую память, равняться на лучших сынов Отечества.
Ранее сообщалось, что подмосковные волонтеры доставили гуманитарный груз в Луганский детский дом.