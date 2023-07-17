В подмосковной Верее финишировала популярная велогонка

Серия любительских заездов Cyclingrace сезона-2023 завершилась в Верее (Наро-Фоминский городской округ). На старт двухдневных соревнований вышло более 500 гонщиков, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.

Велосипедисты любят трассу в Верее. Она проходит на фоне красивых пейзажей — вдоль красивых полей, рядом с Кремлем и храмами. Все участники довольны и организацией гонок. Для них готовятся раздевалки, пункты питания, вручаются памятные сувениры.

В самой престижной индивидуальной гонке на 25 км победителем у мужчин стал Дмитрий Розанов, в женском разряде победила Марина Летаева. Оба спортсмена имеют серьезный послужной список. Марина становилась чемпионкой мира среди любителей, а Дмитрий является неоднократным чемпионом Сурдлимпийских игр, мира и Европы (спорт глухих).

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