На базе подмосковного университета будут готовить кинологов

В Балашихе на базе Российского государственного университета народного хозяйства имени Вернадского начала работу школа юного кинолога.

Как отмечает руководитель дополнительного образования университета Татьяна Сорокина, дети с раннего возраста должны уметь ухаживать за домашними питомцами, знать все нюансы поведения четвероногих друзей. Эти знания послужат толчком к освоению кинологического спорта.

В настоящий момент в разгаре летняя смена обучения. Опытные тренеры сочетают теорию с практикой, все занятия с животными проходят в игровой форме. Важный момент — на занятия можно приходить всем желающим. Наличие собственной собаки необязательно.

Ранее сообщалось, что на подмосковных дорогах в целях безопасности восстанавливают разметку.