В подмосковном Домодедове пройдет фестиваль самбо

Фестиваль национальной борьбы самбо в рамках федерального проекта «Za Самбо» в субботу состоится в Домодедове.

Местом для праздника выбрана центральная площадка Парка культуры и отдыха «Ёлочки», информирует пресс-служба регионального Минспорта. Организаторами выступили партия «Единая Россия» совместно с Федерацией самбо Московской области. Зрители смогут увидеть мини-поединки борцов, показательные выступления прославленных чемпионов, а также принять участие в открытом уроке.

Как отмечает президент областной федерации по виду спорта Сергей Фомкин, главная цель проекта — привлечь в спорт детей, прививать им чувство гордости за свою страну.

Дороги в подмосковном Клину ремонтируют в рамках национального проекта.