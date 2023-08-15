Дороги в подмосковном Клину ремонтируют в рамках национального проекта

В Клину два участка региональных трасс модернизируются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Обновлению подлежат 3-километровый отрезок от деревни Фроловское до остановки «Сохино» и 2-километровый от деревни Введенское до трассы А-108. В каждом случае будет использована смесь, которая существенно укрепит износоустойчивость полотна. Ремонт позволит более 16 тысячам жителей округа с комфортом добираться социальных объектов, железнодорожным станциям.

Всего в рамках нацпроекта дорожные службы обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку на 11 участках региональных дорог общей длиной более 42,5 километра.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Джазовые сезоны» в Подмосковье можно будет научиться игре на балалайке.