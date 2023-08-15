Дороги в подмосковном Клину ремонтируют в рамках национального проекта
Фото: [Минтранс МО]
В Клину два участка региональных трасс модернизируются в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Обновлению подлежат 3-километровый отрезок от деревни Фроловское до остановки «Сохино» и 2-километровый от деревни Введенское до трассы А-108. В каждом случае будет использована смесь, которая существенно укрепит износоустойчивость полотна. Ремонт позволит более 16 тысячам жителей округа с комфортом добираться социальных объектов, железнодорожным станциям.
Всего в рамках нацпроекта дорожные службы обновят покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку на 11 участках региональных дорог общей длиной более 42,5 километра.
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