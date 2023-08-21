Подмосковные строители восстанавливают детсад в Мариуполе

В Ильичевском районе города продолжается капитальный ремонт детского сада. Как отмечает министр регионального жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский, в данный момент бригады делают монтаж систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и многое другое. В детском саду появится новые мебель, оборудование. Специально заказаны игрушки.

Работы проводятся подведомственным министерству Фондом капитального ремонта под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контроль осуществляют эксперты организации ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появится новое хозяйство по выращиванию голубики.