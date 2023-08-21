Подмосковные строители восстанавливают детсад в Мариуполе
Фото: [ГБУ МО «УТНКР»]
Специалисты Московской области продолжают трудиться над восстановлением социальных объектов Мариуполя (Донецкая Народная Республика).
В Ильичевском районе города продолжается капитальный ремонт детского сада. Как отмечает министр регионального жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский, в данный момент бригады делают монтаж систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации и многое другое. В детском саду появится новые мебель, оборудование. Специально заказаны игрушки.
Работы проводятся подведомственным министерству Фондом капитального ремонта под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства». Контроль осуществляют эксперты организации ГБУ МО «УТНКР» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье появится новое хозяйство по выращиванию голубики.