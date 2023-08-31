В подмосковном Королеве стартовали губернаторские соревнования по плаванию среди инвалидов

Розыгрыш Кубка губернатора по плаванию для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья начался в Королеве.

На старт вышли 150 человек из 18 округов. Среди них мастер спорта из Дубны, воспитанник коррекционной школы «Возможность» Артем Исаакян. Как он отметил, столь ответственное соревнование повышает настроение, добавляет эмоций, тем более, что в Королеве традиционно для спортсменов создаются отличные условия.

«Я второй год вхожу в состав сборной Московской области. Губернаторские соревнования очень важны, чтобы подтвердить свой уровень и двигаться дальше», — подчеркивает Артем.

В Кубке губернатора, напомним, принимают участие, как профессиональные спортсмены, так и любители в возрасте от 7 лет. Соревнования проводятся по 23 видам спорта, четыре турнира предусмотрены для спортсменов-инвалидов.

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