В подмосковном Королеве завершается модернизация центральной библиотеки

Фото: [ Библиотека семейного чтения и досуга имени Маршака (Королев) ]

Библиотека семейного чтения и досуга имени Маршака в городском округе Королев выиграла федеральный грант в размере пяти миллионов рублей. Это позволило провести комплексную модернизацию.

В рамках национального проекта «Культура» сделан косметический ремонт, закуплены новая мебель, оборудование, создан электронный каталог. По просьбам читателей обновляется книжный фонд. Библиотека для многих горожан вновь станет любимым местом проведения досуга.

Модернизация очага культуры должна быть полностью завершена через два месяца.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Павловском Посаде участник двух войн отпраздновал 97-летие.