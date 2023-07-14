В подмосковном Павловском Посаде участник двух войн отпраздновал 97-летие

Фронтовик из Павловского Посада Альфред Кильк отметил 97-й день рождения. За праздничным столом собралась семья именинника — дочь, внучка и правнуки. Приехал поздравить земляка и глава городского округа Денис Семенов.

Альфред Францевич рассказал о своих военных путях-дорогах. Он служил радистом, под огнем врага ремонтировал поврежденные снарядами кабели, чтобы связь была бесперебойной. После окончания победы над Германией бывалого бойца перебросили на Дальний Восток, где ему довелось сражаться и с японцами.

Присутствующие с интересом выслушали рассказ ветерана и в свою очередь высказали ему теплые слова благодарности за то, что он сделал для родины и семьи.

Ранее сообщалось, что в лицее подмосковного Одинцова чествовали выпускников и медалистов.