В подмосковном Красногорске откроется выставка наград хоккеиста Овечкина

На ледовой арене в Красногорске имени Петрова состоится детско-юношеский хоккейный турнир «Кубок Овечкина». Специально к этому событию подготовлена уникальная выставка трофеев знаменитого игрока.

На стенде будет выставлены кубки, медали, завоеванные Александром на различных турнирах. Обладатель Кубка Стэнли и чемпион мира также передал в качестве экспозиций клюшки, клубные свитера и другую амуницию. Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, выставка будет работать на протяжении всего турнира (7 – 12 августа).

В заключительный день соревнования, помимо встреч за призовые места, пройдут гала-матч с участием легендарных хоккеистов и финал кибертурнира, призовой фон которого один миллион рублей. Вход для болельщиков свободный, но необходимо зарегистрироваться на сайте турнира.

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