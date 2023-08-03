В подмосковном Ногинске строят дома для переселенцев из аварийного жилья

В Ногинске возводятся два высотных дома по национальной программе «Жилье и городская среда». Здесь получат квартиры 40 семей, которые будут переселены из аварийного жилья.

Как сообщают в региональном Министерстве строительного комплекса, строительные бригады закончили монолитные работы. Идет монтаж инженерных сетей и межкомнатных перегородок. Скоро начнется благоустройство.

Сдача объектов запланирована на ноябрь текущего года.

В Московской области с начала года более 22 тысяч человек сдали нормы ГТО.