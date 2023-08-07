Дети из подмосковных Щелкова, Фрязина, Лосино-Петровского отправились на отдых

В пресс-службе регионального Министерства социального развития сообщили, что набираться сил и положительных эмоций перед началом нового учебного года по бесплатным путевкам будут 24 ребенка из Щелкова, Фрязина и Лосино-Петровского. Срок четвертой смены — три недели. Всего летом по направлениям от министерства в лагерях отдохнут более 170 детей из этих городских округов, уточнили в ведомстве.

В подмосковном Красногорске близится завершение строительства проблемного жилого дома.