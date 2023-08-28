В подмосковных Котельниках футбольная «Команда легенд» обыграла сборную любителей

Стадион «Русских газонов» в Котельниках стал местом очередной встречи звезд футбола с любителями в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор».

При переполненных трибунах Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев и другие любимцы публики провели открытые тренировки с юными воспитанниками местных секций. Затем под яркий комментарий Олега Жолобова прошел гала-матч между гостями и сборной любителей Котельников, в составе которой отметился глава округа Сергей Жигалкин.

Любительская команда очень старалась, был отрезок, когда она вела в счете, но все же звезды не позволили взять над собой верх. Матч завершился со счетом 10:8 в пользу «Команды легенд».

Проект «Выходи во двор», напомним, реализуется с начала 2022 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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