В подмосковном Ногинске проходит выставка, посвященная Владимиру Высоцкому

В Ногинском музейно-выставочном центре еще неделю будет работать выставка «Таганка! Славься! Смейся! Плачь! Кричи!» Она посвящена Владимиру Высоцкому, информирует Министерство культуры и туризма Московской области.

Государственный музей Высоцкого на время проведения экспозиции передал в Ногинск 22 экспоната — личные вещи, реквизит из спектаклей «Жизнь Галилея» и «Гамлет» Театра на Таганке. Экспозиция посвящена 85-летию со дня рождения певца, актера и поэта. Она погружает посетителей в «эпоху Высоцкого» — время и атмосферу, в которых он творил.

Ранее сообщалось, что МОНИКИ оснастили новыми рентген-установками.