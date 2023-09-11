МОНИКИ оснастили новыми рентген-установками

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского получил современные передвижные рентгеновские установки.

С-дуги поступили в отделение нейрохирургии и операционный блок. Большое количество операций требует рентгенографического и рентгеноскопического контроля. Рентгенохирургическая С-дуга проста в использовании и предназначена для интраоперационной визуализации в ходе хирургических вмешательств.

Как отмечает заведующая операционным блоком МОНИКИ Екатерина Давыдова, области применения новых аппаратов разнообразны — это нейрохирургия, травматология и ортопедия, хирургическое лечение сложных нарушений ритма сердца, урология, хирургия желчевыводящих протоков и другие.

Ранее сообщалось, что жителей подмосковного села Шубино подключат к газу по губернаторской программе.