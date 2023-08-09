Подмосковные пассажиры с начала года сэкономили более 40 миллионов рублей за счет карты «Тройка»

Пассажиры городского транспорта в Московской области за шесть месяцев этого года в общей сложности сэкономили на поездках по карте более 40 миллионов рублей.

В регионе, как известно, действует программа лояльности. После каждой десятой поездки скидка на проезд возрастает на 7 процентов, максимальная скидка — 35 процентов.

Карту «Тройка» можно также использовать для поездок в Москве и других регионах, где действует столичная билетная система, например, в Тульской, Орловской, Костромской областях.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоится «Шаляпин-фестиваль».