В подмосковном Одинцове проходит выставка 90-летней художницы

Около десяти лет назад Валентина Анатольевна заинтересовалась заманчивым объявлением, в котором было обещание научить рисовать всего за один день. Она не поверила и пошла на занятие. По словам Синько, ее сразу же привлек удивительный мир искусства, и сегодня она пишет картины в разных стилях, но, как она признается, больше всего нравится писать маслом.

Талант Валентины Анатольевны со временем признали и любители изобразительного искусства, и профессионалы. Ее приняли в свои ряды члены ассоциации художников «Ника».

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске на оживленной улице установили «берлинскую подушку».