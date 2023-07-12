В подмосковном Красногорске на оживленной улице установили «берлинскую подушку»

Новый тип искусственных неровностей прошел тестирование три года назад в Подольске и показал высокую эффективность. Главное его достоинство в том, что грузовики, автобусы и маршрутки проезжают без риска повредить подвеску. Если «лежачий полицейский» целиком перегораживал дорогу, то «берлинская подушка» оставляет водителям варианты для маневра. Например, по выпуклости можно проехать только одним колесом или вообще пропустить ее между колесами.

Ранее сообщалось, что подмосковные специалисты восстанавливают Приморский парк в Мариуполе.