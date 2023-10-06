В подмосковном Одинцове знаменитая регбистка набирает в секцию девочек

Многократная чемпионка Европы по регби-7 Марина Мясникова завершила карьеру игрока и перешла на работу в подмосковную СШОР по игровым видам спорта.

В Одинцове, где базируется отделение регби, молодая наставница набирает в группу девочек 10-13 лет. Как отмечает Марина, ждет она на занятия и малышей, которые начнут постигать азы регби с бесконтактной игры. Она убеждена, что этот вид спорта понравится многим, станет семейным увлечением и досугом. Тренировки проходят, как на открытом поле, так и в зале общеобразовательной школы № 5.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что до конца этого года в Подмосковье введут в эксплуатацию 13 крупных спортивных объектов.