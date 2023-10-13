В подмосковном Орехово-Зуеве готовится к открытию ФОК с ледовой ареной

В главном вестибюле идет косметическая отделка. Мастера работают в раздевалках, а также на втором этаже, где разместятся тренировочные залы и буфет. На ледовой арене, тем временем, скоро приступят к тестированию систем заливки льда. Благоустройство территории выполнено на 99 процентов. В ноябре подрядчик должен получить заключение об окончании строительства, а в декабре состоится официальное открытие объекта.

Ранее сообщалось, что подмосковные спортсмены завоевали медали чемпионата России по парусному спорту.