В подмосковном Орехово-Зуеве скоро войдет в строй новый ФОК

Инспекторы подмосковного Главгосстройнадзора провели проверили ход строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком «Звездный» на улице Гагарина в Орехово-Зуеве.

Отмечено, что на объекте по графику идет монтаж фасадов, внутренних и наружных инженерных систем. Застройщиком является местное Управление капительного строительства.

В здании комплекса разместятся ледовая арена площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, трибуна на 330 мест и зал технической подготовки для хоккеистов. Будут также оборудованы медпункт, кафе и сервис по прокату коньков. Парковка рассчитана на 55 машиномест. На прилегающей территории высадят клен, пихту, ель и можжевельник. Строительство должно завершиться до конца 2023 года.

Ранее глава региона Андрей Воробьев рассказал, что до конца этого года в Подмосковье введут в эксплуатацию 13 крупных спортивных объектов.