В подмосковном Подольске на месте аварийного стадиона построят новый спорткомплекс

На стадионе «Весна» в микрорайоне Климовск (городской округ Подольск) в рамках государственной областной программы «Спорт Подмосковья» идет возведение современного спорткомплекса.

Реконструкция объекта давно назрела. Построенный в 1979 году стадион, по ряду причин пришел в аварийное состояние. В настоящее время территория полностью расчищена.

«В Климовске будет футбольное поле с трибунами, освещением, беговыми дорожками, несколько площадок для различных видов спорта, раздевалки. Спорткомплекс должен встать в строй в этом году», — отмечает министр подмосковного правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Ранее сообщалось, что легендарные футболисты устроят праздник в подмосковном Можайске.