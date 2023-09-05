В подмосковном Подольске пройдет семейный фестиваль «ТЯГАфест»

В Подольске на территории завода СПКБ «Техно» в субботу пройдет семейный фестиваль «ТЯГАфест». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Для гостей будут организованы мастер-классы керамистов, столяров, кукольников, интерактивные экскурсии, занятия по йоге, катание на багги и командные игры. Помимо этого на фестивале будет работать фудкорт, где угостят барбекю, домашними сырами, выпечкой и другими блюдами.

Завод располагает собственными мастерскими, большой коллекцией раритетных автомобилей и мотоциклов — возле них можно сделать оригинальное фото на память. В шоу-программе выступят кавер-группа, фольклорный коллектив и специальный гость, поэт-песенник Виктор Пеленягрэ.

Вход свободный.

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