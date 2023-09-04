К 400-летию подмосковных Люберец установили специальный постамент

В Люберцах завершаются работы по благоустройству нового сквера на въезде в город. Большой постамент, посвященный 400-летнему юбилею муниципалитета, уже открыт.

Яркое благоустройство сквера привлекает жителей с интересом рассматривают новый объект и фотографируются напротив надписей «Люберцы», «400 лет». Как отметил в обращении к горожанам губернатор Андрей Воробьев, в сквере появился арт-объект «Арка» с садовыми качелями, красивый центральный цветник, живые изгороди, интересные экспозиции.

До полного завершения благоустройства осталось совсем немного — в скором времени высадят растения и повесят фотоплакаты.

Ранее сообщалось, что китайский Чжаоцин и подмосковный Дмитров решили сотрудничать в сфере образования.