В подмосковном Пушкине проходит художественная выставка

Посетители с интересом рассматривают написанные маслом полотна — всего их 11. Ирина Моренова работает в разных жанрах, много времени проводит на пленэре. Она часто выставляет работы на областных творческих площадках, каждый год участвует в проекте «Московская пастель». Многие работы художницы находятся в частных коллекциях.

Ранее сообщалось, что подмосковный Егорьевск присоединился к Всероссийской акции «Граффити. Защитник».