В подмосковном Пушкине проходит художественная выставка
Фото: [Ольга Шеметова]
Художница Ирина Моренова выставила в библиотеке городского округа Пушкинский галерею работ под названием «Цвет сезона солнечный».
Посетители с интересом рассматривают написанные маслом полотна — всего их 11. Ирина Моренова работает в разных жанрах, много времени проводит на пленэре. Она часто выставляет работы на областных творческих площадках, каждый год участвует в проекте «Московская пастель». Многие работы художницы находятся в частных коллекциях.
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