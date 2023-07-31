Подмосковный Егорьевск присоединился к Всероссийской акции «Граффити. Защитник»

В Егорьевске на фасаде дома по улице Советская будет нанесен рисунок погибшего бойца СВО Виталия Киселева и лучшего юнармейца округа Максима Митракова.

Инициатива граффити принадлежит местному военно-патриотическому движению «Юнармия» во главе с Сергеем Сывороткиным. Таким образом, Егорьевск присоединился к Всероссийской акции «Граффити. Защитник».

Как отметил Сывороткин, проект рисунка согласован с родителями павшего героя и администрацией округа. В ближайшие дни работы будут завершены.

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