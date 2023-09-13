В подмосковном Щелкове отреставрируют старинную усадьбу

Великолепный усадебный ансамбль появился в 1780-1790 годах с разделением на несколько функциональных зон — церковную, жилую, хозяйственную и ландшафтную. Владельцем был генерал Г.И. Бибиков. При нем был создан грандиозный архитектурный ансамбль в стиле раннего классицизма.

Последним владельцем усадьбы в 1913 году стал московский врач Федор Гриневский, открывший в ней санаторий. После революции, усадьбу национализировали и устроили в ней противотуберкулезный санаторий имени Семашко. Позднее здесь размещались Щелковский техникум электровакуумных приборов, подсобное хозяйство НИИ «Платан» и ряд других организаций. В 1978 году образован Историко-культурный центр «Усадьба Гребнево», на базе которого создана Школа Эстетического воспитания.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Клину 240 детей начали учебный год в отремонтированной школе.