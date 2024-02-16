В подмосковном Щелково состоялись чемпионат и первенство Московской области по чир спорту

Более восьмисот пятидесяти спортсменов приняли участие в чемпионате и первенстве Московской области по чир спорту, которые состоялись в универсально-спортивном комплексе «Подмосковье» в городском округе Щелково. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Отмечается, что турнир проходил среди сильнейших спортсменов региона в возрасте от 8 лет и старше. Всего в программе турнира прошло почти двухсот выступлений. Победителей и призеров определяли в следующих номинациях — мальчики и девочки (8-11 лет), юноши и девушки (12-14 лет), юниоры и юниорки (15-18 лет) и мужчины и женщины 2008 г. р. и старше, а также в командном зачете.

По итогам выступлений лучшим спортивным клубом стал клуб «Электра» из Дубны. Отметим, что данная организация стала победителем третий раз подряд. На второй строчке разместился «Арион» из Химок и замкнул призовую тройку ЗГСФСО «Федерация чир спорта „Шторм“ из Звенигорода.

Примечательно, что также была сформирована сборная команда Московской области для участия в чемпионате и первенстве РФ, которые пройдут в мае в Москве.

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