В Сергиевом Посаде побывал главный хоккейный трофей России

Хоккеист Ярослав Дыбленко выставил на ледовой арене в Сергиевом Посаде Кубок Гагарина, который он выиграл в составе ЦСКА. Об этом сообщают «Сергиевские ведомости» .

В команде «Синяя птица», которая проводит сборы в Сергиевом Посаде, тренером работает Сергей Мальцев. Именно под его руководством постигал азы мастерства будущий обладатель главного трофея российского хоккея. Ярослав постоянно на связи с первым тренером и благодарен ему за все, что тот для него сделал.

«Сергей Мальцев — это тот тренер, который меня воспитал. Мы с ним договорились, что было бы хорошо доставить трофей сюда, в Сергиев Посад. Я принял решение, что привезу кубок, порадую своего первого тренера и жителей города», — отметил спортсмен.

Презентация Кубка Гагарина длилась несколько часов.

Ранее сообщалось, что подмосковные пловцы выиграли четыре медали в первый день розыгрыша Кубка России.