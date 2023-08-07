В подмосковном Серпухове более 15 тысяч атлетов примут участие в «Играх дружбы»

В Серпухове широко отметят День физкультурника. На старт Всемирных «Игр Дружбы» выйдут более 15 тысяч профессионалов и любителей здорового образа жизни.

Масштабное мероприятие устроят городская администрация и Федерация бокса России совместно с деловыми партнерами. Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, призовой фонд составляет 20 миллионов рублей.

В программу состязаний включены «Боксзабег» на 5 км в 12-ти возрастных категориях, вейкборд, пляжные волейбол и футбол, перетягивание каната, бокс и борьбе на песке и многое другое. Специальный гость, знаменитый силач Михаил Кокляев проведет открытый урок. Подготовлена также большая музыкальная программа.

В подмосковных Мытищах пройдет выставка местных художников.