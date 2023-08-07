В подмосковных Мытищах пройдет выставка местных художников

Как сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма, гостей порадует разнообразие натюрмортов и портретов. На стендах будут выставлены полотна, написанные в различных техниках — масле, акварели и других.

На презентации проекта выступит с концертом джазовый музыкант-мультиинструменталист Михаил Перфилов.

Завершится выставка в начале сентября.

В подмосковном Воскресенске проходят Всероссийские соревнования «Школа безопасности».