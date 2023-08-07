В подмосковных Мытищах пройдет выставка местных художников
Фото: [Мытищинская галерея искусств]
В Мытищинской галерее искусств в четверг откроется традиционная выставка участников местной ассоциации художников.
Как сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма, гостей порадует разнообразие натюрмортов и портретов. На стендах будут выставлены полотна, написанные в различных техниках — масле, акварели и других.
На презентации проекта выступит с концертом джазовый музыкант-мультиинструменталист Михаил Перфилов.
Завершится выставка в начале сентября.
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