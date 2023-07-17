В подмосковном Серпухове выступит джазовый ансамбль Федора Андреева
Фото: [Серпуховский историко-художественный музей]
Серпухов в ожидании большого культурного события. В субботу здесь выступит ансамбль джазового барабанщика Федора Андреева.
Как сообщают организаторы, со сцены историко-художественного музея популярные песни в оригинальной обработке талантливых музыкантов. Зрители также увидят сольные номера.
Федор Андреев по окончании Гнесинки получил приглашение в легендарный оркестр Леонида Утесова. Барабанщик стал лауреатом международных фестивалей джазовой музыки, сотрудничал с Валерием Ковтуном, Валерием Киселевым, Андреем Сапуновым и другими известными исполнителями.
В составе ансамбля также саксофонист Антон Залетаев и певица Диана Хатамова.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоялся забег на сыроварне.
18+