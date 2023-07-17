В подмосковном Серпухове выступит джазовый ансамбль Федора Андреева

Серпухов в ожидании большого культурного события. В субботу здесь выступит ансамбль джазового барабанщика Федора Андреева.

Как сообщают организаторы, со сцены историко-художественного музея популярные песни в оригинальной обработке талантливых музыкантов. Зрители также увидят сольные номера.

Федор Андреев по окончании Гнесинки получил приглашение в легендарный оркестр Леонида Утесова. Барабанщик стал лауреатом международных фестивалей джазовой музыки, сотрудничал с Валерием Ковтуном, Валерием Киселевым, Андреем Сапуновым и другими известными исполнителями.

В составе ансамбля также саксофонист Антон Залетаев и певица Диана Хатамова.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье состоялся забег на сыроварне.

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