В подмосковном Солнечногорске реставрируют уникальную церковь

Инспекторы Главного управления культурного наследия Московской области проверили, что в настоящий момент сделано подрядчиком. Отмечено, что все выполняется в соответствии с графиком, к качеству претензий нет.

Церковь представляет собой образец храма конца XIX века с хорошо сохранившимся первоначальным внешним обликом и убранством интерьера.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье реализуется масштабная программа по капремонту детских садов.