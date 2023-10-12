В подмосковном Солнечногорске реставрируют уникальную церковь
Фото: [Главное управление культурного наследия МО]
В Солнечногорске продолжаются реставрационные работы объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Николая Чудотворца, 1879 г.».
Инспекторы Главного управления культурного наследия Московской области проверили, что в настоящий момент сделано подрядчиком. Отмечено, что все выполняется в соответствии с графиком, к качеству претензий нет.
Церковь представляет собой образец храма конца XIX века с хорошо сохранившимся первоначальным внешним обликом и убранством интерьера.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье реализуется масштабная программа по капремонту детских садов.