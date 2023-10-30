В подмосковном Волоколамске после ремонта открылся центр культуры и творчества

Центр культуры и творчества «Родники» в Волоколамске распахнул двери после капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области.

Здание, построенное 70 лет назад, с тех пор ни разу не ремонтировалось. Капитальное масштабное обновление состоялось благодаря вхождению в программу национального проекта «Культура». Отремонтированы фасад и внутренние помещения, укреплен фундамент, приведены в порядок кровля, инженерные сети, обновлено напольное покрытие в зрительном и хореографическом залах, установлены пандусы, благоустроена территория. Объем финансирования — более 165 миллионов рублей.

Как отмечает глава регионального Министерства культуры и туризма Василий Кузнецов, для всего Волоколамска возобновление деятельности центра культуры стало большим праздником. В ЦКТ «Родники» работают 13 кружков, в которых занимаются почти 300 человек. В ближайшее время здесь планируется открыть еще десять творческих объединений.

Ранее сообщалось, что новую модельную библиотеку открыли на базе Центральной библиотеки в Видном.