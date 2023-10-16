В подмосковном Волоколамске возводится крытый ледовый каток

В Волоколамске полным ходом идет строительство нового ледового дворца. Общая готовность составляет около 70 процентов.

Работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Это будет первая крытая ледовая арена в городском округе для круглогодичных тренировок. Трибуны рассчитаны на 230 мест. Предусмотрено все, чтобы спортсмены и любители здорового образа жизни чувствовали себя комфортно.

Открытие спорткомплекса должно состояться в феврале 2024 года.

Ранее сообщалось, что ход строительства ФОК с крытым катком в Волоколамске проверил губернатор Андрей Воробьев.