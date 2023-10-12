В подмосковном Жуковском благоустраивается парк культуры и отдыха

Тщательное внимание уделяется сохранению исторической атмосферы парка. Как отмечает глава регионального Министерства благоустройства Михаил Хайкин, инфраструктуры парка станет более современной и комфортной.

В проекте предусмотрены прогулочная, детская, спортивная, техническая зоны и другие. Найдется место и для любителей пикников на воздухе. В парке установят уличное освещение и камеры видеонаблюдения.

В настоящий момент завершены демонтажные работы. Модернизируются входная группа, павильон и амфитеатр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что сейчас в Подмосковье реализуется масштабная программа по капремонту детских садов.