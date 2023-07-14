В подмосковном Жуковском сильнейшие легкоатлеты страны повели спор за награды Кубка России

Как отмечает пресс-служба Минспорта Московской области, соревнование столь высокого уровня возвращается в Подмосковье спустя четыре года. Организаторы надеются, что оно вызовет интерес у болельщиков, и те придут поддержать лучших легкоатлетов страны.

Среди претендентов на награды большая группа представителей сборной Московской области. Среди них вице-чемпион Европы 2018 года шестовик Тимур Моргунов. Он пропустил зимний сезон и сейчас старается обрести боевую форму. Кубок России станет хорошей контрольной прикидкой перед августовским чемпионатом России в Челябинске. Отметим также Елизавету Цареву и Софью Палкину, которые на каждом турнире задают тон в секторе для метания молота.

Ранее сообщалось, что директор подмосковного социального центра награжден дипломом всероссийского конкурса профмастерства.