Директор подмосковного социального центра награжден дипломом всероссийского конкурса профмастерства

Вниманию жюри он представил сразу несколько направлений работы центра. Главный же упор был сделан на эксклюзивный авторский проект «Жить». Его суть в том, чтобы люди были открыты друг другу, помогали в социализации и адаптации. И расстояние между городами в этом не может служить препятствием.

Артем Савин приводит множество примеров, когда детский театр из Ивантеевки приезжает со спектаклями в другие города, в дома-интернаты, к ветеранам в клуб «Активное долголетие». Главное — быть открытым миру, призывает Артем.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Домодедово запущена новая линия багажа.