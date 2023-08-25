В подмосковном Звенигороде открылась уникальная выставка картин и предметов старины

Здесь собраны не только картины известного художника, ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ивана Глазунова, но и предметы русской старины из личной коллекции живописца, которую, которую он собирал на протяжении многих лет. Посетители выставки могут полюбоваться русскими народными костюмами — кокошниками и сарафанами, а также посмотреть головной убор под названием торопецкий шишак, который носили женщины Торопца в 19 веке. В музейных витринах можно увидеть старинный сундук и расписной ковш семнадцатого века.

Украшает выставку еще один уникальный экспонат — кокошник, принадлежавший раньше артистке немого кино из Англии Диане Купер, которая была женой английского посла во Франции.

Выставка будет работать до конца ноября.

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