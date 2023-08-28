В подмосковных Химках спасли грибника, которого укусила гадюка

Пенсионер поступил в лечебное учреждение в тяжелом состоянии после того, как в лесу во время сбора грибов на него напала гадюка. На кисти мужчины наблюдалась обширная гиперемия (переполнение сосудов кровью) и отек, который сопровождался сильной болью. Такое состояние могло привести к гангрене с последующей ампутацией руки.

Как отмечает заведующая хирургическим отделением Виктория Едунова, в экстренном порядке пострадавшему ввели сыворотку против яда гадюки и обработали место укуса. Затем в хирургическом отделении проведена вазоактивная и антикоагулянтная терапия для улучшения кровообращения и профилактики образования тромбов. Также пациенту был назначен курс антибиотиков.

На данный момент мужчина чувствует себя хорошо и уже выписан. Специалисты, рекомендуют в случае укуса змеи не заниматься самолечением, а сразу же обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске окажут помощь жильцам, пострадавшим при пожаре.