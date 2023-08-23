В подмосковных Котельниках состоится футбольный праздник с участием легендарных игроков

Стадион «Русские газоны» в Котельниках в субботу станет местом увлекательной встречи любителей футбола со знаменитыми игроками в рамках губернаторского проекта «Выходи во двор».

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, под руководством заслуженного тренера России Валерия Гладилина в составе команды «Легенды футбола» сыграют победитель Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Ширко, Андрей Тихонов, Василий Иванов, Андрей Каряка и Александр Филимонов.

Сначала состоятся мастер-классы и показательные игры, затем гости проведут гала-матч со сборной любителей Котельников. Для активных болельщиков предусмотрены конкурсы и подарки.

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