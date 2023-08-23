Подмосковный врач рассказал, как правильно выбрать школьный рюкзак

Детский травматолог Химкинской областной больницы Олег Маркелов рассказал, как правильно выбрать школьный ранец и не навредить осанке ребенка.

Как отметил медик, у учеников младших классов еще не сформировался мышечный корсет, поэтому им нужен ранец с устойчивой спинкой, широкими лямками и поперечной перетяжкой, которая не даст лямкам сползать с плеч.

Олег Маркелов также объяснил, как правильно примерять рюкзак перед покупкой.

«Обязательно положив в сумку что-то тяжелое — ничто не должно давить, тереть, вызывать дискомфорт. Не покупайте рюкзак «на вырост», при отрегулированных лямках он не должен возвышаться выше плеч и опускаться сильно ниже пояса», — резюмировал медик.

Роспотребнадзором, напомним, определен вес сумки школьника. У первоклассника пустой рюкзак должен весить не более 700 граммов, а наполненный — 1,5 килогамма. Портфель ученика 9-11 классов может быть до 4 килограммов веса.

Ранее сообщалось, что в подмосковном округе Истра отремонтировали дорогу между деревнями.