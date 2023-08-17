В подмосковных Мытищах готов к открытию необычный ФОК

В Мытищах близится открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Министерство жилищной политики Московской области и Управление Росреестра по Московской области поставили здание на кадастровый учет.

ФОК, в котором четыре этажа, отличается необычным архитектурным решением. Здесь три бассейна, термальные комплексы, везде высокие потолки и большие площади для тренировок. Застройщик ОО «Талсин» подготовил также спортивный сектор на открытом пространстве. Одновременно в ФОКе смогут заниматься до 400 человек.

Планируется, что осенью спорткомплекс распахнет двери для любителей здорового образа жизни.

Подмосковные производители БПЛА представили свои изделия на форуме «Армия - 2023».