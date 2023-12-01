В подмосковных Мытищах перед открытием большого катка лед проверили хоккеисты

Воспитанники Спортшколы олимпийского резерва «Атлант» проверили лед самого большого катка в Мытищах перед торжественным открытием в субботу.

Хоккеисты провели полноценную тренировку, было много резких поворотов и падений. Все остались довольны качеством льда. Отметили, что лед гладкий, как зеркало.

Арена находится около Дворца культуры «Яуза». Известно, что сеансы бесплатного катания смогут одновременно посещать 150 человек. Нужно только записаться заранее на страничке соцсети администрации округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.