В подмосковном Воскресенске проходят Всероссийские соревнования «Школа безопасности»
Фото: [МЧС России]
В подмосковном Воскресенске сотни участников соревнуются в рамках детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности».
В понедельник ребята проходят испытания на водоеме без течения — на время преодолевают на рафтах дистанцию 700 метров. Затем командам предстоит 16-клометровый переход по реке Нерская на рафтах и байдарках. Здесь уже необходимо учитывать наличие течения.
Цель соревнований — обучить школьников азам гражданской обороны, поведению во время чрезвычайных ситуаций.
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