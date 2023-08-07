В подмосковном Воскресенске проходят Всероссийские соревнования «Школа безопасности»

В понедельник ребята проходят испытания на водоеме без течения — на время преодолевают на рафтах дистанцию 700 метров. Затем командам предстоит 16-клометровый переход по реке Нерская на рафтах и байдарках. Здесь уже необходимо учитывать наличие течения.

Цель соревнований — обучить школьников азам гражданской обороны, поведению во время чрезвычайных ситуаций.

В Мариуполе подмосковные специалисты восстановили высотный жилой дом.