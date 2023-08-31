Московская область вышла в лидеры по экспорту сыра и творога

Подмосковье занимает первое место в России по объемам экспортных поставок творога и сыра по итогам семи месяцев 2023 года.

Как отмечает курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов, наибольший объем поставок сыров и творога осуществляется в Казахстан, Узбекистан, Белоруссию. При этом в 2023 году увеличился экспорт в Китай на 157 процентов, в Таджикистан на 66 процентов, в Абхазию на 54 процента. За семь месяцев 2023 года экспортировано более 8 тысяч тонн творога и сыра на общую сумму 34,8 миллиона долларов США.

Также Подмосковье занимает первое место в России по объемам производства сыра. Ежегодно в регионе производят более 100 тысяч тонн этого вида продукции. За второй квартал 2023 года в регионе произвели около 70 тысяч тонн. Это 19 процентов от объема всего производства в России и 35 процентов от объемов, произведенных в Центральном Федеральном округе.

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