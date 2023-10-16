В подмосковных парках прошел праздник искусства фотографии

Массовый праздник «Территория фотоискусства» состоялся почти в 60 парках культуры и отдыха Московской области. Об этом сообщили в региональном Министерстве культуры и туризма.

Посетители парков стали участниками фотоквеста и акции «Фотогонка», а также осмотрели выставку фоторабот и фотоаппаратов «Камерная галерея», прослушали лекцию об истории фотографии. Мастера съемки поделились творческими секретами на открытых уроках. Были устроены тематические фотозоны, у детей популярностью пользовались аквагрим и викторины.

Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и Автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков».

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