В Подольске около 20 тысяч детей посетили губернаторские елки в формате ледовых спектаклей

Декабрь в подмосковном Подольске стал месяцем настоящих новогодних чудес на льду. Ледовый дворец «Витязь» впервые принял серию из четырех губернаторских елок, проведенных в необычном формате — в виде масштабных ледовых спектаклей. Центральным событием стал яркий мюзикл на льду «Спящая красавица», созданный олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой. Всего уникальные представления посетили около 20 тысяч детей со всего Подмосковья, сообщили в пресс-службе городского округа.

Праздник носил благотворительный характер. На спектакли пригласили детей военнослужащих — участников СВО, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников семейных центров и детей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый юный гость получил сладкий подарок и памятный сувенир.

Восьмилетний Максим, впервые попавший на такое шоу, поделился впечатлениями: «Впервые нахожусь на ледовом представлении. Фигуристы выглядят как волшебники, летают на коньках, а костюмы такие красивые и яркие! Трюки очень сложные и страшные, я даже не знал, что такое возможно. Это самый лучший новогодний подарок».

На лед вместе с артистами вышли звезды мирового фигурного катания, в том числе двукратные олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков, что сделало праздник по-настоящему звездным и незабываемым.

Ранее сообщалось, что в Подольске перед показом мюзикла на льду детям защитников вручили подарки.